اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة في الدقهلية

انعقد اليوم الثلاثاء بالمركز التكنولوجى بديوان عام حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب ، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة .



جاء ذلك بحضور المهندس أشرف مرزوق مدرب وزارة التخطيط و أعضاء اللجنة العليا للإشراف والمتابعة للمراكز التكنولوجية بالدقهلية ، ومديرى إدارة التغيرات المكانية والإدارة الهندسية ومديرى المراكز التكنولوجية بـ٩ مراكز بمحافظة الدقهلية ( السنبلاوين - أجا - ميت غمر - مركز ومدينة المنصورة - حى شرق - حى غرب - دكرنس - بلقاس - بنى عبيد ) .



واستعرض الاجتماع تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد، وإجراءات استصدار رخص البناء بالمحافظة، والخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة.



يذكر أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للضبط العمران، والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص ، وفى اطار الحرص على الاهتمام برفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة وتدريب كوادر بشرية، واستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.

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