عبد الله جمعة يتالق في تدريباته مع الزمالك

شارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك جمهوره بصورة جديدة له من تدريباته مع فريقه في مقر النادي بميت عقبة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وعلق عبد الله جمعة على الصورة، قائلا: “‬‏‪إذأ كان الله راضيآ فسلامأ علي الدنيا وما فيها



وحصد نادي الزمالك ثلاث نقاط مهمة فى رحلة الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، بالفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 فى المركز السابع عشر.



