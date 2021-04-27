بيتكوين تشهد ارتفاعا هائلا بعد تصريحات مثيرة لـ إيلون ماسك

هل يمتلك ماسك العملة المشفرة؟

شهدت عملة Bitcoin بيتكوين المشفرة ارتفاعا هائلا مباشرة بعد تصريحات رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، حيث قال إن الشركة كانت تستثمر فى بيتكوين، وإنها باعت حوالى 10 % من ممتلكاتها فى بيتكوين.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن تقرير أرباح شركة تسلا أظهر أن الشركة اشترت أكثر من مليار دولار من عملة بيتكوين، وحققت دخلًا بقيمة 101 مليون دولار من البيع.

وأدت تغريدة إيلون ماسك على موقع تويتر التى قال فيها إن تسلا باعت 10 % من مقتنياتها فى بيتكوين لإثبات سيولة العملة المشفرة كبديل نقدى، مضيفا أنه احتفظ باستثماره الشخصي في العملة المشفرة ولم يقم ببيع أى عملات بيتكوين الخاصة به بعد اتهامات بأنه يبيع بيتكوين لجنى ثروة هائلة.

ومن غير المعروف بالضبط مقدار البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى التي يمتلكها إيلون ماسك، حيث قال ماسك في عام 2018 إنه لا يمتلك أى عملات مشفرة ، باستثناء جزء من " 0.25 بيتكوين" والتي تبلغ قيمتها 14 ألف دولار تقريبًا بالأسعار الحالية.

وارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى بعد تصريحات إيلون ماسك ، بعد أن انهارت لأقل من 50 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي ، حيث وصلت الآن إلى 55 ألف دولار بنسبة 2.3٪ ، مما جعل إجمالي 18.6 مليون عملة بيتكوين في التداول تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار.

وأعلن إيلون ماسك أواخر الشهر الماضي أن تسلا ستبدأ في قبول الدفع مقابل مركباتها بالبيتكوين، بالنسبة لعدد من المحللين فإن بيتكوين تعتبر استثمارات مضاربة بحتة وليست بدائل مشروعة للنقد وتفشل كمخزن للقيمة أو وحدة حساب بسبب تقلبها ، على الرغم من أن هذه وظائف أساسية للمال.