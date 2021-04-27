رئيس الوزراء: برنامج طموح لتحقيق الحماية المجتمعية والتطوير للأسرة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن تطوير خصائص السكان والاسرة المصرية قضية هامة جدا، وان وجود برنامج قوي للحماية المجتمعية أدى الى عدم حدوث تأثيرات حادة على الأسرة المصرية بسبب الإصلاح الاقتصادي.

كما أن الدولة تستهدف خلال الـ 3 سنوات القادمة، في تنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية المجتمعية والتطوير للأسرة المصرية.

وأضاف "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن قيام الدولة بتنفيذ مبادرة حياة كريمة على مدار الـ3 سنوات القادمين بصورة مكثفة ، وذلك بهدف رفع مستوي أهالي الريف المصري، الذين يمثلون 58% من عدد سكان مصر

كما تتولى الدولة الشئ الأهم وهو تعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ جميع المشروعات والاستثمارات.

وأشار، إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز موارد الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتلك الموضوعات غاية في الاهمية ولم تعد نوعا من الطرف في ظل جائحة كورونا، كما أنه دائما جميع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدول تكون شديدة الصعوبة على المواطن، فالمواطن المصري تحمل في خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج أعباء كبيرة جدا، ولولا تلك البرامج الخاصة للحماية المجتمعية ما كانت الدولة استطاعت أن تصمد.