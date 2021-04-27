محافظ الشرقية يأمر بمراجعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمحيط السكة الحديد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لمراجعة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء المنتشرة بمسار خطوط قطارات السكة الحديد داخل المراكز والمدن وإصلاح التالف منها لتأمين حركة القطارات وحفاظا على سلامة المواطنين

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء رضا فوزي مدير الإدارة العامة للمرور، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام المباني السكنية والمحال التجارية وتحرير محاضر للمخالفين وذلك لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشدداً على ضرورة الإستمرار في تنفيذ حملات رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين العامة وتطبيق القانون علي الجميع ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة .

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على عدم تنفيذ أيه أعمال إصلاح بمشروعات ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – غاز ) إلا بعد الرجوع والتنسيق مع مجلس المدينة ومديرية الطرق للحفاظ علي أعمال الرصف والمال العام لافتا أنه جاري تنفيذ عدد 45 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بإجمالي أطوال 174.6 كم وبتكلفة مليار و712 مليون جنية للوصول الي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ إن حجم المشروعات المنفذة في قطاع الطرق على مستوى المحافظة غير مسبوق ولا يوجد أي مبرر كي تصبح الطرق معيبة عقب إصلاحها وتطويرها.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بمدي التعاون والتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري والجهات المعنية والذي ظهرت ثماره في حجم الانجاز الملموس في تنفيذ المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ورفع المخلفات منها مطالبا كافة الجهات ببذل المزيد من العمل لتحسين مستوي الأداء وإنجاز كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

وقال المحافظ أنه في حالة وجود أي مشكلات أو عقبات بين الجهات المنفذة للمشروعات الخدمية والتنموية يتم العرض عليه فوراً لإيجاد حلول سريعة ومرضية في اطار القانون وللصالح العام.