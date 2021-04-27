عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيف 7 أشخاص في فرنسا بتهمة تمويل جماعات إرهابية بسوريا

شرطة فرنسا
شرطة فرنسا

أعلن مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، توقيف 7 أشخاص في فرنسا في إطار تحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة في سوريا، وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

 

وتجري فرنسا تحقيقات واسعة في البلاد لمواجهة التطرف في البلاد، في إطار الهجمات الإرهابية التي شهدتها خلال الفترة الماضية، رغم اتخاذها إجراءات غير مسبوقة لدعم الأمن.

 

وكانت آخر تلك الوقائع، يوم الجمعة عندما نفذ شخص يحمل الجنسية التونسية هجوم طعن استهدف شرطية فرنسية، أدى إلى مقتلها، وذلك في جنوب غرب العاصمة باريس.

 

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإن منفذ الهجوم اقتحم مركزًا للشرطة قبل أن يطعن الشرطية التي لقت حتفها متأثرة بجروحها.

 

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى دائرة الشرطة التي وقع فيها الحادث، فيما وصف رئيس الوزراء جان كاستيكس، الحادث بالجبان، وتوعد بمواصلة فرنسا مواجهة الإرهاب والتطرف.

 

واعتقلت الشرطة الفرنسية، 3 أشخاص على خلفية حادث طعن شرطية بالسلاح الأبيض قرب العاصمة باريس.

 

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي أن الشرطة احتجزت 3 أفراد للتحقيق معهم في الحادث.

 

وقالت الوكالة إن المعتقلين مقربين من التونسي البالغ 36 عاما منفذ الهجوم الذي قتل برصاص الشرطة عقب طعن زميلتهم.

فرنسا سوريا الإرهاب الشرطة حادث طعن

موضوعات متعلقة

مفاجأة حول سبب مقتل ضابط الشرطة الأمريكي في هجوم الكونجرس

الرئيس الفلسطيني يسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

ترشيحاتنا

على من تجب زكاة الفطر وما مقدارها .. هؤلاء غير مكلفين بإخراجها

وزيرة التخطيط: طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة بالبورصة

رئيس الوزراء: برنامج طموح لتحقيق الحماية المجتمعية والتطوير للأسرة المصرية

أشرف زكي: روجينا عادت لتصوير مسلسل "بنت السلطان"

جرح عميق بالوجه و٧ غرز.. تفاصيل إصابة روجينا في تصوير بنت السلطان

امتحانات تكميلية لـ طلاب التعليم الفني خلال مايو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

حبس المتهمة بقتل رضيعها.. وزوجها بتهمة إكراهها على توقيع إيصالات أمانة

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

1045 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بـ السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

العثور على 2 دولفين نافقين على شاطئ مطروح ودفنهما بطريقة آمنة|شاهد

لحماية المواطنين| القوات المسلحة تواصل تطهير وتعقيم المساجد الكبرى خلال شهر رمضان .. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ