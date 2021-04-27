الجدران المظلمة.. أحدث إبداعات عبد العال بخيت في معرض القاهرة 2021

صدر حديثا عن دار إسكرايب للنشر والتوزيع، رواية «الجدران المظلمة»، للكاتب عبد العال بخيت، للمشاركة بها في الدورة الـ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يونيه المقبل بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

«الجدران المظلمة»، رواية رومانسية اجتماعية درامياً تدور حول البطل (حسن) مهندس من صعيد مصر يتعلم و يعمل في القاهرة ويصدم من بعض مواقف المرأة المبالغ فيه، ويتعرض لبعض التجارب السيئة من النساء ويعود للصعيد ويتزوج (نرجس) ويرجع القاهرة مرة أخرى لكن بفكر مختلف أثر بالسلب عليه وعلى شريكته في الحياة، حتى يدخل حياته رجل أعمال وزوجته فيهتز عقله قليلاً.

وبعدها يدور حديث بينه وبين رجل عجوز في مسجد حول علاقة الزوج وزوجته وطرق معاملة المرأة في القرآن الكريم والكتاب المقدس.

ويضيء بعدها الظلام الذى كان يعيش فيه هو وزوجته، لكن بعد فوات الأوان، ويتعرض لحادث يكون محور القصة.

عبدالعال بخيت عبدالعال، روائي وأديب، يبلغ من العمر 40 عاما، حاصل على بكاريوس تجارة.

صدر للكاتب من قبل رواية «لحظة موت ملاك الرحمة» عام 2018، ورواية «الأرض المحرمة» 2020.