علشان نوفرها.. التخطيط: تعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب من المياه

التخطيط

قالت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إنه جارى مراجعة جميع الأتفاقيات بالدول لربط السياسات خاصة مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة تقوم الحكومة باستهداف قطاع الزراعة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه يتم تحقيق الأمن الغذائي والمائي وزيادة الصادرات الزراعية، والذى حدث لها طفرة كبيرة خلال فترة جائحة كورونا.



وتابعت أنه تم استغلال تلك الصادرات الزراعية لوصولها إلى أسواق مختلفة، لافتة إلى أنه لا يتم فقط استهداف أصحاب المزارع الكبرى، بل على صغار المزارعين أيضا.

وأكدت أنه يتم استهداف إنشاء مراكز لوجيستية وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب من المياه من أجل توفيرها.