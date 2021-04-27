شاهد.. إصدار خاص جديد من بي إم دبليو لـ إل أي شاينينج شادو 760

أعلنت شركة بى ام دبليو BMW، عن آخر إصداراتها الخاصة الفاخرة وهى إل أي شاينينج شادو 760 ، والتى تنتمى الى الفئة السابعة ذات لونين ، خلال فاعليات معرض شنغهاي للسيارات 2021 .

وأوضحت شركة بى ام دبليو BMW ، أن إصدار إل أي شاينينج شادو 760 الخاص ، سيقتصر على 25 نموذجًا فقط ، و مصممة خصيصًا للسوق الصينية.

ويظهر إصدار إل أي شاينينج شادو 760 الخاص بميزة الطلاء ذات اللونين حيث اللون الفضي في الجزء الأعلى، و طلاء الجزء السفلي باللون الأحمر الماروني ، حيث يساعد الطلاء على تقويم خطوط تصميم الفئة السابعة ويضفي عليها قوة بصرية ، مضاف اليه مجموعة عجلات من سبائك الألومنيوم مقاس 20 بوصة، لاضفاء جرأة أكثر للسيارة الفاخرة.

ويستمد إصدار إل أي شاينينج شادو 760 الخاص من بى ام دبليو قوته من محرك من 12أسطوانة، سعة 6.0 لتر، وينتج 576 حصان و626 رطل قدم من عزم الدوران. يساعد ذلك في الوصول إلى100 كم في الساعة في 3.8 ثانية فقط.

اما المقصورة الداخلية للإصدار الخاص من شاينينج شادو للفئة السابعة، ، فياتى بجلد ميرينو الأبيض الناعم المصنوع حسب الطلب والمُخيط بنمط ماسي، والمحاط بالخشب المطلي بالبيانو الأسود ، اما المقاعد الخلفية ، فهى قابلة للتعديل إلكترونيًا، وطاولات قابلة للطي ، وتتميز المقاعد الخلفية أيضًا بشاشات ترفيهية، بينما يبلغ عرض شاشة المعلومات والترفيه الأمامية 10.25 بوصة. وتبدأ الأسعار من حوالي 400 ألف دولار أمريكي.

وتقول شركة بي إم دبليو أن الأمر يستغرق من ستة إلى سبعة أيام من البداية إلى النهاية لطلاء شاينينج شادو من الفئة السابعة ، بسبب ان الشركة تستهلك وقتًا أطول لطلاء هذه السيارة أكثر من غيرها لأنها تتطلب من الفنيين قضاء المزيد من الوقت في تلميع الطلاء وإنهائه .

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