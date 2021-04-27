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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توريد 55969 طن قمح للشون والصوامع

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن توريد 55969 طن داخل وخارج المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم.

قال الدكتور مجد المرسي، مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى توريد داخل المحافظة ٢٦٨٩٩طن، وتوريد ٢٩٠٧٠ طن خارج المحافظة، مؤكدًا أن مواقع المحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري.

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أضاف مجد، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الاقليم يتابع على مدى الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، ويتلقى تقرير يومي من غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح برئاسة المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، لمتابعة تلك مواقع استلام المحصول، خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات، لافتًا إلى، انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

من جانب اخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مبادرة تتضمن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر ٩٠ جنيهًا للكيلوجرام، وذلك بمنفذ البيع التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، على أن يجري تعميم المبادرة بالمنافذ الأخرى.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، علي أهمية التوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة على مدى شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا ومحاربة ارتفاع الأسعار في مواجهة احتكار السلع والمنتجات الأساسية من قبل بعض التجار بالمراكز.

كما وجه المحافظ، بالتوسع في فتح منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك بمدن وقرى مراكز المحافظة طوال شهر رمضان المعظم.

ولفت الزملوط، إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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