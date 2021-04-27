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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن برد الصيف.. وطرق علاجه

برد الصيف
برد الصيف

بغض النظر عن وقت إصابة الشخص بنزلة برد ، فإن السبب هو فيروس، وعندما يصبح الطقس دافئًا ، تميل الفيروسات التي تسبب معظم نزلات البرد إلى التحول.

وتسبب الفيروسات المعوية العديد من نزلات البرد الصيفية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق ، فضلاً عن مشاكل في المعدة.

تكون الفيروسات المعوية أكثر شيوعًا في أشهر الصيف من فيروسات الانف ، وهي أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة.

لا يمكن للمضادات الحيوية عادة علاج نزلات البرد ، لكن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد الشخص على الشعور بالتحسن بشكل أسرع. 

أعراض البرد في الصيف أعراضًا مشابهة لأعراض نزلات البرد الشتوية ، بما في ذلك:

سيلان الأنف
السعال
 الاحتقان
الصداع
الضغط في الجيوب  الأنفية أو الرأس
التهاب الحلق
طاقة منخفضة
آلام العضلات
العطس


لا تسبب الكثير من نزلات البرد الشتوية الحمى ، خاصة عند البالغين ، ولكن فيروسات الصيف الناتجة عن الفيروسات المعوية قد تسبب حمى مفاجئة .

على الرغم من أن بعض الناس يصرون على أن نزلات البرد في الصيف تكون دائمًا أسوأ أو أطول من نزلات البرد الشتوية ، إلا أن هناك القليل من الأدلة السريرية لدعم هذا الادعاء، وتختفي معظم نزلات البرد في الصيف ، مثل نزلات البرد الشتوي ، في غضون أيام قليلة ولا تتطلب علاجًا طبيًا.

 

 

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