كل ما تريد معرفته عن برد الصيف.. وطرق علاجه
بغض النظر عن وقت إصابة الشخص بنزلة برد ، فإن السبب هو فيروس، وعندما يصبح الطقس دافئًا ، تميل الفيروسات التي تسبب معظم نزلات البرد إلى التحول.
وتسبب الفيروسات المعوية العديد من نزلات البرد الصيفية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق ، فضلاً عن مشاكل في المعدة.
تكون الفيروسات المعوية أكثر شيوعًا في أشهر الصيف من فيروسات الانف ، وهي أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة.
لا يمكن للمضادات الحيوية عادة علاج نزلات البرد ، لكن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد الشخص على الشعور بالتحسن بشكل أسرع.
أعراض البرد في الصيف أعراضًا مشابهة لأعراض نزلات البرد الشتوية ، بما في ذلك:
سيلان الأنف
السعال
الاحتقان
الصداع
الضغط في الجيوب الأنفية أو الرأس
التهاب الحلق
طاقة منخفضة
آلام العضلات
العطس
لا تسبب الكثير من نزلات البرد الشتوية الحمى ، خاصة عند البالغين ، ولكن فيروسات الصيف الناتجة عن الفيروسات المعوية قد تسبب حمى مفاجئة .
على الرغم من أن بعض الناس يصرون على أن نزلات البرد في الصيف تكون دائمًا أسوأ أو أطول من نزلات البرد الشتوية ، إلا أن هناك القليل من الأدلة السريرية لدعم هذا الادعاء، وتختفي معظم نزلات البرد في الصيف ، مثل نزلات البرد الشتوي ، في غضون أيام قليلة ولا تتطلب علاجًا طبيًا.