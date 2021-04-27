كل ما تريد معرفته عن برد الصيف.. وطرق علاجه

بغض النظر عن وقت إصابة الشخص بنزلة برد ، فإن السبب هو فيروس، وعندما يصبح الطقس دافئًا ، تميل الفيروسات التي تسبب معظم نزلات البرد إلى التحول.

وتسبب الفيروسات المعوية العديد من نزلات البرد الصيفية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق ، فضلاً عن مشاكل في المعدة.

تكون الفيروسات المعوية أكثر شيوعًا في أشهر الصيف من فيروسات الانف ، وهي أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة.

لا يمكن للمضادات الحيوية عادة علاج نزلات البرد ، لكن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد الشخص على الشعور بالتحسن بشكل أسرع.

أعراض البرد في الصيف أعراضًا مشابهة لأعراض نزلات البرد الشتوية ، بما في ذلك:

سيلان الأنف

السعال

الاحتقان

الصداع

الضغط في الجيوب الأنفية أو الرأس

التهاب الحلق

طاقة منخفضة

آلام العضلات

العطس



لا تسبب الكثير من نزلات البرد الشتوية الحمى ، خاصة عند البالغين ، ولكن فيروسات الصيف الناتجة عن الفيروسات المعوية قد تسبب حمى مفاجئة .

على الرغم من أن بعض الناس يصرون على أن نزلات البرد في الصيف تكون دائمًا أسوأ أو أطول من نزلات البرد الشتوية ، إلا أن هناك القليل من الأدلة السريرية لدعم هذا الادعاء، وتختفي معظم نزلات البرد في الصيف ، مثل نزلات البرد الشتوي ، في غضون أيام قليلة ولا تتطلب علاجًا طبيًا.