وزيرة التخطيط: طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة بالبورصة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن معدلات البطالة انخفضت إلى أقل معدلاتها منذ ٢٠ عاما، موضحة انه سيتم انشاء منظومة قومية لضبط سوق العمل وتوفير فرص العمل لجميع الفئات.

واضافت الوزيرة خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية انه سيتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة في البورصة في الفترة المقبلة لشراكة القطاع الخاص.

واشارت الى ان محور تنمية بيئة الاعمال وتعظيم دور القطاع الخاص يهدف الى خلق بيئة داعمة للمنافسة وتسهيل وتطوير حركة التجارة مع إزالة القيود المعرقلة ورفع كفاءة النقل بجميع وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط ، وتيسيرات الاجراءات الاستثمارية .