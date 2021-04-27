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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر من كواليس نسل الاغراب

مي عمر تشارك كواليس مسلسل نسل الأغراب.. شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت مي عمر، في الصورة من كواليس مسلسل نسل الاغراب مما اثار اعجاب متابعيها.

 

وتألقت مي عمر، بعباءة من اللون الأسود مع النبيتى الغامق بالأكمام الطويلة وهو ما جعل الإطلالة بسيطة وجذابة ومبهجة خطفت بها الأنظار.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون النبيتى اللامع الذي يبرز جمالها.

 

ويشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل كل من: مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

يذكر أن آخر أعمال مي عمر هو مسلسل لؤلؤ والذي يعد أولى بطولاتها المطلقه في الدراما وحققت خلاله نجاحا كبيرا .

مي عمر انستجرام دراما رمضان مسلسل نسل الاغراب

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