وفاة والد زوجة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى

تلقى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى خبرا حزينا بعد وفاة والد زوجته خلال الساعات القليلة الماضية .



وتوفى والد زوجته بعد صراع طويل مع المرض ومن المقرر أن يتم دفنه وتشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة .



وكان الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قرر خوض مباراة ودية أخيرة اليوم الثلاثاء أمام فريق تليفونات بنى سويف ،فى تمام التاسعة والنصف مساءًا وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري.

وأنهى الفريق معسكره بالإسكندرية تخلله وديتان أمام فريقى فاركو وسموحة ضمن برنامج الاعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم السبت المقبل باستاد السلام في الأسبوع الــ19 للدورى الممتاز.

و تعادل الإسماعيلى مع سموحة أول أمس بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما ، خلال معسكر الفريق بالإسكندرية تحضيرا لاستئناف مسابقة الدورى المحلى.

هدف الإسماعيلى سجله الدولي الأنجولى أري بابل، ونجح محمود عزت في إحراز هدف التعادل للفريق السكندري.

وشهدت المباراة حضور من عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة إضافة للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة.

ويعد موقف الإسماعيلي صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، وأحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.