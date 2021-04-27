عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحفاظ على صحتك في رمضان

10 نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان

نصائح للحفاظ على
نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان

هناك العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بارتكابها في شهر رمضان، ومن بينها عدم ممارسة الرياضة أو تناول الكثير من الحلويات العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

 

نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان


وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية، أنه يمارس كثيرون بعض العادات الخاطئة خلال شهر رمضان دون أن يعلموا أنها تضر بالصحة، مثل شرب الماء بكميات كبيرة.

ما الطريقة المثالية للإفطار في شهر رمضان؟ طبيبة تجيب

ما سبب الدوخة بعد الإفطار في رمضان.. وعلاقتها بالسكر



وأفاد أبو الحجاج، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن اتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان، وتقي الجسم من الإصابة بالأمراض، وتجنب زيادة الوزن، وتشمل:

1- الحرص على عدم الشبع في وجبة الإفطار لتجنب الإصابة بالتخمة، ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين.

2-  مضغ الطعام بشكل جيد لتنشيط عملية الهضم وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الهضم وآلام في المعدة، و إطالة وقت المضغ يشعر الإنسان بالشبع ويحقق الاستفادة من إفرازات الغدد اللعابية.

نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان



3- تأخير وجبة السحور حتى آخر وقت قبل الفجر، وذلك للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش.

4- الإكثار من تناول الماء والسوائل بين الوجبتين لتعويض الفقد بالعرق والتخلص من الإمساك الذي ينتج عن نقص السوائل.

5-  تجنب العصائر المحلاة لمنع زيادة العطش، إذ يحتاج الفرد عادة من حوالي 2 إلى 3 لترات ماء يوميا متضمنة السوائل مثل العصائر والألبان.

6- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسب عالية من الماء الذي يحتاجه الجسم وكذلك الأملاح والفيتامينات الهامة للجسم.

7- الإقلال من ملح الطعام على المائدة والمخللات والأطعمة المملحة والتوابل والبهارات، لأنها بالإضافة لأضرارها الصحية فإنها تزيد من الإحساس بالعطش.

8- الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة لمنع التلبك المعوي والتخمة، وللمحافظة على مستوى الدهون، والإقلال من تناول الكنافة والبقلاوة والبسبوسة للأسباب نفسها.

9- عدم الإسراف في تناول المشروبات الغازية مع وجبتي الإفطار والسحور.

10- ممارسة نوع من النشاط الحركي بعد الإفطار بساعة مثل المشي وكذلك صلاة التراويح، فهي تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة في الجسم.

 الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية
شهر رمضان المشروبات الغازية عادات خاطئة بشهر رمضان زيادة الوزن ممارسة الرياضة

موضوعات متعلقة

البيكاتا على مائدة رمضان بطرق غير تقليدية

ريجيم سريع لإصلاح ما أفسدته حلويات رمضان

ابتعد عنها فى رمضان.. 6 أطعمة تمنع فقدان الوزن

بين السحور والإفطار.. أسباب الشعور بالعطش خلال الصيام

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يخطط لإغلاق معتقل جوانتانامو

شاهد.. صاحب شفرة نصر أكتوبر أحمد إدريس ينفي خبر وفاته

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

تضعف الذاكرة.. دراسة تحذر من كثرة التقاط الصور التذكارية.. تفاصيل

بعد دخول سفينة عسكرية للبحر الأسود.. روسيا تحذر أمريكا من تجاوز الخطوط الحمراء

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

نقابة الأطباء ووزيرة الصحة.. خناقة على ضحايا كورونا من العاملين بالمهنة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

فنانة سعودية .. تعرف على ضحية رامز عقله طار الليلة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

الصحة تحذر من شائعات السوشيال ميديا وتؤكد توفر أماكن في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ