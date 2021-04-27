10 نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان

الحفاظ على صحتك في رمضان

هناك العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بارتكابها في شهر رمضان، ومن بينها عدم ممارسة الرياضة أو تناول الكثير من الحلويات العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان



وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية، أنه يمارس كثيرون بعض العادات الخاطئة خلال شهر رمضان دون أن يعلموا أنها تضر بالصحة، مثل شرب الماء بكميات كبيرة.





وأفاد أبو الحجاج، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يمكن اتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان، وتقي الجسم من الإصابة بالأمراض، وتجنب زيادة الوزن، وتشمل:



1- الحرص على عدم الشبع في وجبة الإفطار لتجنب الإصابة بالتخمة، ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين.



2- مضغ الطعام بشكل جيد لتنشيط عملية الهضم وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الهضم وآلام في المعدة، و إطالة وقت المضغ يشعر الإنسان بالشبع ويحقق الاستفادة من إفرازات الغدد اللعابية.

نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان





3- تأخير وجبة السحور حتى آخر وقت قبل الفجر، وذلك للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش.



4- الإكثار من تناول الماء والسوائل بين الوجبتين لتعويض الفقد بالعرق والتخلص من الإمساك الذي ينتج عن نقص السوائل.



5- تجنب العصائر المحلاة لمنع زيادة العطش، إذ يحتاج الفرد عادة من حوالي 2 إلى 3 لترات ماء يوميا متضمنة السوائل مثل العصائر والألبان.



6- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسب عالية من الماء الذي يحتاجه الجسم وكذلك الأملاح والفيتامينات الهامة للجسم.



7- الإقلال من ملح الطعام على المائدة والمخللات والأطعمة المملحة والتوابل والبهارات، لأنها بالإضافة لأضرارها الصحية فإنها تزيد من الإحساس بالعطش.



8- الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة لمنع التلبك المعوي والتخمة، وللمحافظة على مستوى الدهون، والإقلال من تناول الكنافة والبقلاوة والبسبوسة للأسباب نفسها.



9- عدم الإسراف في تناول المشروبات الغازية مع وجبتي الإفطار والسحور.



10- ممارسة نوع من النشاط الحركي بعد الإفطار بساعة مثل المشي وكذلك صلاة التراويح، فهي تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة في الجسم.