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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا"

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وهي تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى، والمكاتب الإدارية للموظفين، ومراكز خدمة العملاء، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بإقليم القناة الثلاثة، والتي يتم تطهيرها بواسطة فريق السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

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وأوضح اللواء عصمت، أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرروس كورونا.

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