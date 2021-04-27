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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وباء كورونا في الهند

في قبضة سلالة كورونا الجديدة.. طبيب هندي: نواجه فيروس أكثر عدوى وأشد فتكا

صدى البلد

حذر أحد كبار الأطباء فى الهند من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بلاده  مدفوعة بسلالة من الفيروس  الأكثر عدوى وربما أكثر فتكًا وادت إلى تكدس المستشفيات بالمصابين  خلال أسابيع فقط.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال الدكتور زرير أودواديا ، وهو طبيب في مدينة مومباي المتضررة بشدة ومستشار حكومي ، إن الهند الآن في قبضة  سلالة كورونا الجديدة التي أدت إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات وانتشرت بالفعل في الخارج، بما في ذلك إلى المملكة المتحدة.

 وقال الدكتور زرير في برنامج توداي على بي بي سي: "من الواضح  بالنسبة لي كما هو الحال بالنسبة لأي طبيب ، أن هذه الموجة ،  ربما تكون مدفوعة بأشكال مختلفة، أكثر عدوى وأكثر فتكًا بكثير من الموجة الأولى".

واضاف "أرى المرضى الأصغر سنًا مصابين ، لقد فقدت منذ يوم واحد شبابين يبلغان من العمر 35 عامًا ، و زوج وزوجة على أجهزة التنفس الصناعي."

واوضحت الصحيفة أن الهند أبلغت  اليوم عن 323144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بانخفاض طفيف عن حصيلة أمس البالغة 350.000 حالة 

وأبلغت البلاد عن 2771 حالة وفاة جديدة ، بانخفاض طفيف أيضًا أمس و وسط تحذيرات من أن الرقم يكاد يكون أقل من اللازم.

 وفي نيودلهي ، وهى واحدة من أكثر المدن تضررا ، أظهرت مقاطع فيديو التقطت أمس جثثًا تنتظر الحرق في الشوارع ، ويعمل الموظفون ليلًا ونهارًا لتلبية الطلب.

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