اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بجنايات كفر الشيخ لقتلهم مزارعا

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسام صالح، وسكرتارية محمد خليفة، محمد صبحى، ، محاكمة 6 متهمين بقتل مزارع بإحدى قرى مركز البرلس للمحاكمة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس بورود بلاغ من أحد المزارعين بإحدى قرى البرلس بعثوره على جثة جاره(ا.ع) 47 سنة بجوار سيارته عند مصرف زراعى، وانتقل للموقع على الفور رجال المباحث والعقيد أحمد العماوى، وكيل الفرع والرائد سعد البيشى، رئيس المباحث، و المعاينة الأولية تبين وجود آثار كدمات بالوجه ورأس المتوفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه 19سنة، بالاتفاق مع شقيقته 23 سنة، وبتحريض من الأم، واستعان الابن المتهم الأول بثلاثة من أصدقائه وصديق لهم لتنفيذ الجريمة الشنعاء، وقيدت الواقعة بالمحضر رقم 3668 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة البرلس.