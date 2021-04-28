عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بجنايات كفر الشيخ لقتلهم مزارعا

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسام صالح،  وسكرتارية محمد خليفة، محمد صبحى، ، محاكمة 6 متهمين بقتل مزارع بإحدى قرى مركز البرلس للمحاكمة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس بورود بلاغ من أحد المزارعين بإحدى قرى البرلس بعثوره على جثة جاره(ا.ع) 47 سنة بجوار سيارته عند مصرف زراعى، وانتقل للموقع على الفور رجال المباحث والعقيد أحمد العماوى، وكيل الفرع والرائد سعد البيشى، رئيس المباحث، و المعاينة الأولية تبين وجود آثار كدمات بالوجه ورأس المتوفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه 19سنة، بالاتفاق مع شقيقته 23 سنة، وبتحريض من الأم، واستعان الابن المتهم الأول بثلاثة من أصدقائه وصديق لهم لتنفيذ الجريمة الشنعاء، وقيدت الواقعة بالمحضر رقم 3668 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة البرلس.

محكمة جنايات كفر الشيخ جنايات كفر الشيخ مركز البرلس

ترشيحاتنا

إياد نصار : هذا العمل نقطة فاصلة في مسيرتي الفنية

مستشفيات ميدانية.. شاهد| عوض تاج الدين يكشف إجراءات الدولة لمواجهة زيادة إصابات كورونا

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان وأدعية الشهر الكريم مكتوبة

أحمد الأحمر يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

إعلان الطوارئ 3 أشهر.. عقوبات القانون تصل للأشغال الشاقة وغرامة 4000 جنيه

صالح جمعة لـ شيخ الحارة: أوافق على اللعب مع الزمالك.. واعتذر لجمهور الأهلي.. وصوفينار بعتتلي بوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

الأهلي يقصي الزمالك.. ويصعد لمواجهة الاتحاد السكندري بنهائي كأس رجال السلة

ولي العهد السعودي يعلق لأول مرة على خلافات المملكة مع إدارة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

فيديو

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ