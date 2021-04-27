رمضان فى مصر حاجة تانية ..تفاصيل حملة أورنج الخيرية خلال الشهر الكريم

تماشياً مع الشعار الذى تتبناه اورنچ مصر في رمضان 2021 "رمضان في مصر حاجة تانية"، والذي يشيد بطبيعة المصريين الذين يستغلون الشهر الفضيل في التقارب من بعضهم البعض وتبادل الاطمئنان على أحوالهم، وقضاء أوقات سعيدة مفعمة بدفء الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والأحباء، قامت "اورنچ مصر" بحملاتها الخيرية المتعددة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم توزيع كراتين الأغذية على آلاف الأسر الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

واستضاف المقر الرئيسي لشركة "اورنچ مصر" في القرية الذكية عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها بمشاركة موظفي اورنچ وطلاب الجامعات في مصر فيما ستتولى جمعية الأورمان توزيع الكراتين على الأسر المحتاجة في المحافظات المصرية عبر فروع الجمعية بالتعاون مع طلاب الجامعات في تلك المحافظات.

وتأتي الحملة في إطار الأنشطة الخيرية التي تنفذها "اورنچ مصر" سنوياً وبشكل خاص فى شهر رمضان ضمن مسؤوليتها المجتمعية، حيث تستهدف الحملة بشكل خاص الأسر الأكثر احتياجاً عبر دعمهم بكراتين تحتوي على الأغذية الأساسية والضرورية.

وكعادة اورنج مصر كل عام فى رمضان تطالعنا باعلان مختلف شكلا ومضمونا ..فوسط زحام الإعلانات عادة تأتى اورنج متبنية فكرة جديدة ذات عمق فى دقائق اعلانية معدودة عادة تنصب فى بوتقة توجه اورنج مصر المستمر والداعم للعمل المجتمعى .

وهذا العام جاء إعلان اورنج مصر للنجم الكبير حسين الجسمى معبرا عن تفاصيل الشهر الكريم بكل ما فيه من فرحة وبهجة ولمة للعائلة المصرية.

وكعادة حسين الجسمى بصوته المبهج وادائه الباعث للفرحة تاتى الاغنية معبرة عن المجتمع المصرى بكل طوائفه وطبقاته فللوهلة الاولى لمشاهدة الاعلان ترى نفسك فيه سواء كنت صغيرا ام كبيرا رجلا او امراة .

كما ياتى الاعلان اخراجيا وفنيا فى اطار من التميز الواضح فهذة لقطات متنوعة عن تفاصيل تفاصيل رمضان ..بداية من صور النيل المبهرة الذى يجمع الاهل والاقارب على ضفافه فى الشهر الكريم بداية من النوبة وبالمحافظات المختلفة مرورا بلقطات الفوانيس والزينة المبهجة ..والمساجد والمقاهى ولمة الأحبة على الافطار والسحور ..وغيرها من القطات والمشاهد المعبرة عن المجتمع المصرى البسيط

والجميل فى الاعلان هو التعبير عن الابتسامة الصافية المرسومة على الوجوه الطيبة للمصريين المتقاربين والمتحابين فى هذا الشهر الكريم .

وتعقيباً على الحملة اورنج الخيرية ، أكدت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية وإدارة الجودة بشركة اورنچ مصرعلى أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة الخيرية التي تعتمد على توزيع المساعدات الغذائية بشكل مباشر للأسر المحتاجة، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تركت أثرا اقتصاديا سلبيا أثر على جزء من المجتمع.

وأضافت عبد الودود أن الحملة تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر وتؤمن للأطفال القدر الكافي من الغذاء اللازم لممارسة أنشطتهم اليومية بصحة جيدة.

ووجهت عبدالودود الشكر لموظفي شركة اورنچ الذين حرصوا على المشاركة بأنفسهم مع طلاب الجامعات في أنشطة الحملة سواء من خلال التعبئة أو التغليف أو التوزيع كجزء من مسئوليتهم المجتمعية ، كما وجهت الشكر لطلاب الجامعات للجهد الذي بذلوه في خدمة المجتمع من خلال المشاركة والمساهمة في توزيع الاغذية علي أهل المحافظات الامر الذي ينعكس آثاره بشكل مباشر على المجتمع المصري فى مختلف الاتجاهات بما فيها تعزيز دور الطلاب فى المسئولية المجتمعية لخلق حالة من التعاون والتلاحم بين جميع فئات المجتمع.