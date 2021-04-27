عاجل
تدريبات بدنية وإطالات للاعبين الزمالك قبل بدء المران بإطلالة رمضانية.. نسرين طافش تتألق في احدث ظهور لها التحديات تواجه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.. فيلتمان: الخلافات بشأن سد النهضة قابلة للتسوية.. أزمة إقليم تيجراي تحول سوريا لـ«لعب أطفال».. والمحادثات مع آبي أحمد والرئيس الإريتري شاقة وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" صندوق تحيا مصر يوفّر 80 طن مواد غذائية ودواجن لـ 6 آلاف أسرة بالشرقية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات مدينة فايد استعدادا لفصل الصيف

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم “الثلاثاء”، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب التابعة لمركز ومدينة فايد، استعدادا لفصل الصيف.

 

وأضاف أن أعمال الصيانة تهدف أيضا لإطالة العمر الافتراضي للمحطات والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه أبوسطان الساحل بطاقة تصميمية 60 لتر ث، ومحطة مياه أبوسطان البلد 90 بطاقة تصميمية 1200 لتر ث، بالإضافة إلى محطات مياه العقادة بطاقة تصميمية 30 لتر ث، ومحطة مياه هويس سرابيوم بطاقة تصميمية 30 لتر ث، ومحطة مياه قرية مياه فنارة العمدة بطاقة تصميمية 30 لتر ث، ومحطة مياه عدلو بطاقة تصميمية 30 لتر ث، ومحطة مياه سرابيوم كومباكت بطاقة تصميمية 30 لتر ث، ومحطة مياه سرابيوم المرشحة 90 لتر ث.

 

وأشار إلى أن أعمال الصيانة جرت تحت إشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة فايد.

اقرا ايضا 

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على عدم التهاون و إتباع الإجراءات الوقائية

 

وأوضح اللواء عصمت، أن الأعمال المنتهية شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، كما تم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.

 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى أنه يتم الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى فصل الصيف عبد الحميد عصمت الصرف الصحى الاسماعيلية الحمى قناة السويس مياه القناة شركة مياه الشرب محافظات القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياة الاسماعيلي مدن القناه سرابيوم

ترشيحاتنا

بتهمة سب وقذف أحمد شوبير .. تغريم لاعب الزمالك الأسبق ١٠آلاف جنيه

مدرب بيراميدز: لدي حسابات أخرى لمواجهة نامونجو

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية

الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق رحلاتها إلى الهند ابتداءً من اليوم

حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم .. الإفتاء توضح

محافظ القاهرة لـ سفير الإمارات: تطوير العاصمة زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

نقابة الأطباء ووزيرة الصحة.. خناقة على ضحايا كورونا من العاملين بالمهنة

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ