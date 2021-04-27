نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر : لا تأكلوا الفسيخ.. أعراض إصابة فيروس كورونا فى المعدة

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

يحدث فيروس كورونا المستجد عن متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم فيروس كورونا 2 (SAR2-COV-2) ، وتم تحديده لأول مرة في ووهان ، الصين ، في ديسمبر من عام 2019 ، ولكن سرعان ما انتشر إلى بقية العالم ، مما تسبب في جائحة، وفي حين أن بعض الدراسات لم تجد أي صلة بين حالة التدخين و COVID-19 الحاد ، أظهر البعض الآخر علاقة مهمة.

يؤثر فيروس كورونا على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة، ويصاب معظم المصابين بمرض خفيف إلى متوسط ​​ويتعافون دون دخول المستشفى.

ينتج تلف القلب الذي حدث لعدد كبير من مرضى كورونا عن الخلايا المناعية التي تنشط العدوى والتي تسمى البلاعم ، والتي تتسلل إلى القلب وتفرز موادا كيميائية ضارة بالخلايا .

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من تناول الفسيخ، وذلك بالتزامن مع عيد شم النسيم الموافق 3 مايو.