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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 16 رمضان .. مولد العالم الكبير حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية .. تولي خديجة تارخان نيابة السلطنة في الدولة العثمانية

صدى البلد

حدث في مثل هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، مقتل السلطانة "كوسم مهبيكر" أشهر النساء في التاريخ العثماني عن عمر يناهز 62 عامًا ودفنت بجوار قبر زوجها السلطان أحمد، تولى ابناها مراد الرابع، وإبراهيم السلطنة، وكذلك حفيدها محمد الرابع، وكانت نائبة السلطنة عن حفيدها الذي لم يبلغ السابعة من عمره، لم تتردد في عزل ابنها إبراهيم عن السلطنة والتآمر لقتله، لعشقها للحياة السياسية والسلطنة.

وفي 16 من رمضان 1061 هـ تولت خديجة تارخان نيابة السلطنة في الدولة العثمانية، نيابة عن ابنها الصغير محمد الرابع، وهي من أصل أوكراني، وكان عمرها آنذاك 24 عاما، واستمرت نيابتها حتى سبتمبر 1656 م، عندما صعد كوبرولو محمد باشا إلى الصدارة العظمى (رئاسة الوزارة). وقد توفيت خديجة عن عمر يناهز الـ 56 عامًا سنة 1683م.

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وفي 16 من رمضان 1307 هـ الموافق 6 مايو 1890م، ولد العالم الكبير حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية.

وشهد 16 من رمضان 1325هـ، الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري بزعامة "مصطفى كامل"، وقد نشأ الحزب الوطني قبل ذلك التاريخ بسنوات كجمعية وطنية مرتبطة بالخديوي "عباس حلمي الثاني"، ومرت العلاقة بين عباس الثاني وقيادات الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد بمراحل مختلفة.

اليوم السادس عشر من شهر رمضان

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