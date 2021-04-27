مركز تعليم الكبار : خصم 50% من قيمة الدورات لتنمية مهارات الطلاب

أعلن مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس تقديم خصم ٥٠٪ من قيمة الدورات التى ينظمها المركز لطلاب جميع الكليات المشاركة في مشروع محو الأمية.

أكد الدكتور إسلام السعيد مدير المركز أن المركز يقدم العديد من الدورات التدريبية في عدة مجالات لتنمية مهارات الطلاب .

يأتي ذلك استمرارا للدور الرائد لجامعة عين شمس فى مشروع محو الأمية الذي تتبناه الجامعات المصرية ، تحت قيادة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، و تشجيعا للطلاب علي المشاركة في المشروع.

يذكر أن جامعة عين شمس تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية، حيث تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 7995 مواطنًا وفقًا لنتيجة دورة يناير 2021، وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي بعد تصدر جامعة عين شمس للجامعات المصرية في مجال محو الأمية في دورة أكتوبر ٢٠٢٠.