محافظ قنا يوجه باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل

وجَّه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وقال محافظ قنا، إن اللجنة المشكلة للمرور على مستشفيات العزل زارت اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات نجع حمادى للتأكد من انتظام سير العمل و حضور الأطقم الطبية والتمريض والإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج و متابعة صرفها من المخازن للمرضى و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسئول في حالة عدم استقبال المرضي.



وأضاف الداودي، بأن اللجنة تفقدت مطبخ المستشفى و المخزن والمعمل والصيدلية وتم التأكد من توافر المستلزمات وجميع أصناف الأدوية الواردة فى بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بكميات كافية، كما تم الإطلاع على سجل الحضور للفرق الطبية والإلتزام بتوزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين.

و أشار محافظ قنا، إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد طبيعى وتحت السيطرة، مشدداً على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات ما بين عام و مركزى و نوعى بمحافظة قنا لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد يتم المرور عليها يومياً من قِبل اللجنة المشكلة لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفِرق التمريض ومدى التزام تلك المستشفيات بإستقبال حالات الاشتباه.



لجنة تفقد مستشفيات العزل بقنا

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