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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تهاجم إحدى الصحف: سأتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية

صدى البلد

 

هاجمت الفنانة أنغام، إحدى الصحف بعد نشر صوره لها في حوار صحفي معها.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " صحيفه عمري ماسمعت عنها ولم أجري حوارا مع أحد وسأتخذ ضدهم اجراءات قانونيه فورا ".

يذكر أن قالت الفنانة أنغام، خلال لقائها بإحدى الإذاعات العربية، إنها ستطرح أغنية جديدة في العيد ستكون من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع طارق مدكور.

وعن موعد طرح الألبوم قالت أنغام إنها لا تحب أن تقول موعد للألبوم وبعد ذلك تخلف به لأنها تحب دائما أن تكون مسؤولة عن كل كلمة تخرج منها، ولكنها قالت إنها ستطرحه بشكل أغنية كل فترة، والأغنية التي تنجح وتعلم مع الجمهور ستقوم بتأجيل الأغنية التي تليها لكي تأخذ الأغنية الناجحة أكبر وقت في النجاح.

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