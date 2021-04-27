نيفين جامع: نستهدف تطوير القطاع الصناعي لمواكبة التغيرات العالمية

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الدولة تنظر إلى تطوير القطاع الصناعي بشكل مختلف عن أي برنامج حكومي سابق، بعد أن كان يستهدف زيادة معدلات النشاط الصناعي و الصادرات الصناعية وليس تحديث وتنظيم المنظومة ذاتها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لعرض برامج الإصلاحات الهيكلية، أن الدولة فى هذه المرحلة تهدف إلى تطوير وتحديث القطاع الصناعي ليكون قادر على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز سلاسل التوريد وتعميق التشابكات بالقطاعات ومواكب للمتغيرات العالمية وقادر على توفير قيمة مضافة أعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية فى الأسواق الدولية وليكون داعم للمصنع المصرى اصحاب المشروعات الكبرى والمتوسطة و الصغيرة ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة لتبنى تقنيات سياسة البيئة الخضراء والإنتاج وفى ذات الوقت يكون قطاع منظم قادر على على النمو والتطور.

وتابعت أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة الهدف منها أن نعكس جهود الإصلاح على المواطن وليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي ليشعر بها المستهلك ولتقديم منتج بأعلى جودة وأقل تكلفة.