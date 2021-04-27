تفتكروا إيه اللي هيحصل.. سمية الخشاب تشوق الجمهور للحلقات الجديدة من موسي

نشرت الفنان سمية الخشاب صورة لها من كواليس مسلسل موسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة وهي ترتدي ملابس قديمه وعلقت : " ياندامه تفتكروا حيحصل ايه بين حلاوتهم وموسي في الحلقتين الجايين ".

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الرابعة عشر لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل موسى، بمشاجرة بين شفيقة شقيقة موسى (هبة مجدي)، مع شهاب باشا (صبري فواز) بعدما قام بمغازلتها، وحاول لمسها، ما دفعها لضربه بكأس، وجرح رأسه.



واعترفت المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) لموسى (محمد رمضان) بحبها له، فأخبرها موسى بحقيقة حياته بسبب الثأر، وملاحقة شداد له، وملاحقته لنوفل الغجري وإنه يواجه الموت في أي وقت.



ووافق موسى على العمل في التهريب مع المعلم وهبة (سيد رجب)، في الوقت الذي تترجاه حلاوتهم بالابتعاد عن هذا الطريق، فيما حاول نوفل (منذ رياحنة) الوصول إلى شفيقة مرة أخرى من أجل الزواج منها، والخلاص من شقيقها موسى.