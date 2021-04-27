رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس الوزراء، :" في المرحلة المقبلة سوف ندخل بقوة في إنشاء مجمعات صناعية في كل المدن كي تكون بدلا من المجمعات الصناعية غير الرسمية".

وتابع مدبولي:" لدينا مناطق صناعية عشوائية وتوجيهات الرئيس السيسي أكدت على ضرورة التوسع في إنشاء مجمعات صناعية داخل المدن لتوفير بديل رسمي وربطها بتمويل ميسر للشباب".

وأكمل:" ونعمل على تقنين أوضاع العاملين في قطاع المجمعات الصناعية العشوائية، وتوفير حوافز لهم".