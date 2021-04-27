عاجل
تدريبات بدنية وإطالات للاعبين الزمالك قبل بدء المران بإطلالة رمضانية.. نسرين طافش تتألق في احدث ظهور لها التحديات تواجه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.. فيلتمان: الخلافات بشأن سد النهضة قابلة للتسوية.. أزمة إقليم تيجراي تحول سوريا لـ«لعب أطفال».. والمحادثات مع آبي أحمد والرئيس الإريتري شاقة وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" صندوق تحيا مصر يوفّر 80 طن مواد غذائية ودواجن لـ 6 آلاف أسرة بالشرقية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق تحيا مصر يوفّر 80 طن مواد غذائية ودواجن لـ 6 آلاف أسرة بالشرقية.. صور

صدى البلد

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، قافلة جديدة محملة بنحو 80 طنا من المواد الغذائية والدواجن لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

واستقبل القافلة محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، والتي تتضمن 72 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 8 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 6 ألف أسرة مستحقة في عدة مناطق منها: الحسينية، وأبو كبير، وديرب نجم، وأبو حماد، وفاقوس وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة الزهروان.

 

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تمثل أحد أنشطة الصندوق التي ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم.

 

لافتا إلى أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

 

وأضاف أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 368 ألف أسرة في 21 محافظة حتى الآن هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، والشرقية.

 

وأوضح عبد الفتاح أن الحملة وفرت أيضا ما يقرب من نصف مليون وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة حتى الآن، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة، حيث يتم تجهيز 33500 وجبة يوميا لإفطار الصائم.

 

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق الحدودية ، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان، وشمال سيناء.

 

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.26 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.26 PM (2)
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.26 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.26 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.26 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.26 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.25 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.25 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.24 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.24 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.22 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.22 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.21 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.21 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.21 PM
WhatsApp Image 2021-04-27 at 4.37.21 PM
صندوق تحيا مصر الشرقية شهر رمضان ممدوح غراب تامر عبد الفتاح حملة أبواب الخير السيسي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بتهمة سب وقذف أحمد شوبير .. تغريم لاعب الزمالك الأسبق ١٠آلاف جنيه

مدرب بيراميدز: لدي حسابات أخرى لمواجهة نامونجو

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية

الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق رحلاتها إلى الهند ابتداءً من اليوم

حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم .. الإفتاء توضح

محافظ القاهرة لـ سفير الإمارات: تطوير العاصمة زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

نقابة الأطباء ووزيرة الصحة.. خناقة على ضحايا كورونا من العاملين بالمهنة

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ