بإطلالة رمضانية.. نسرين طافش تتألق في احدث ظهور لها

نسرين طافش بإطلالة رمضانية

نشرت الفنانة نسرين طافش أحدث إطلالتها الرمضانية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوات إنستجرام.

وظهرت طافش مرتدية عباءة رمضانية محتشمة تميزت بنقوش و من خلفها حمام سباحة وهو ما اثار اعجاب متابعيها.

وتشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة المسلسل الرمضاني “المداح"

ومسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.