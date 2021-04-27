الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق رحلاتها إلى الهند ابتداءً من اليوم

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها إلى الهند ابتداءً من اليوم بسبب خطورة الموقف الوبائي لفيروس كورونا هناك.

وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة بغداد اليوم إنها علقت جميع رحلاتها المباشرة إلى الهند ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، مبينةً أن هذا القرار جاء بناءً على تعليمات أصدرها مجلس الوزراء/ سلطة الطيران المدني العراقي ونصت على "تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى الهند بسبب خطورة الموقف الوبائي وللحد من انتقال عدوى الفيروس إلى العراق".

وأكدت التزامها بـ"جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا"، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي مستجد في حال صدوره، عن طريق المواقع الرسمية لوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية.

وتعاني الهند حالياً من تفشٍ كبير لفيروس كورونا أدى إلى التزاحم على المستشفيات وسط نقص العلاج والأوكسجين الطبي.