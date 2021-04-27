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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى المركز الطبي بأبو حماد

تطعيم بريطانية وسعودي بلقاح كورونا فى الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأن الفرق الطبية بالمركز الطبي بأبو حماد، قامت بتطعيم ثان سيدة غير مصرية، من دولة بريطانيا، والتي تدعي "باربرا"، بلقاح كورونا البريطاني "أسترازينكا"، وتم قياس العلامات الحيوية لها، والتأكد من عدم وجود أي موانع للتطعيم، جاء ذلك بعد تطعيم سيدة صينية أول أمس بلقاح كورونا الصيني، من داخل مركز طب الأسرة بأكياد البحرية بفاقوس.

كما تم أيضاً تطعيم مواطن سعودي الجنسية والذي يدعي بريك بن عبدالله، بلقاح كورونا بالمركز الطبي بأبو حماد، وأشادت السيدة البريطانية والمواطن السعودي بأداء عمل الفرق بالمركز الطبي، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة من الفرق الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمركز، والذي تم تخصيصه ضمن المراكز الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والبالغ عددهم حتي الآن ١٧ مركز، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، مضيفاً بأن مراكز التطعيم بالمحافظة هي "مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية بفاقوس، والمركز الطبي بأبو حماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبو كبير، ومركز طب الأسرة ببرين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية"، مشيراً إلي أنه جاري فتح ٧ مراكز أخري للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز موزعة علي مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا علي المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

 

وعلي جانب اخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق توك توك متهم بالشروع فى قتل عامل خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من "مغازى أ " 22 عامل مقيم كفر الزقازيق البحرى يفيد انه عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين سائق توك أثناء سيره فى الشارع، قام الأخير بالتعدى عليه بالضرب بـ"مطواة" محدثا إصابته جرح نافذ بالبطن.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق قيام" محمد ه  "23 سنة سائق توك توك مقيم دائرة القسم، بارتكاب الواقعة.

 

تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمةالقضية رقم 9620 لسنة 2020، جنايات قسم ثان الزقازيق و التى أصدرت حكمها المتقدم.

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