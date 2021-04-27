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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي بني سويف يستجيب لمطالب مواطنين بإجراء تعديلات في مقترحات الخدمات

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجموعة من المطالب والموضوعات المقدمة من بعض المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات في قطاعات التعليم والصحة، والتماسات بترحيل شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض قرى ومدن بني سويف ، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبد السميع المستشارالعسكرى للمحافظة،المهندسة نانسي إبراهيم مدير إدارة التخطيط العمراني،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة،حيث تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021 . 

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حيث وافق المجلس على طلب مقدم من إحدى المواطنات لإدارة التخطيط العمراني "متضمناً" موافقة اللجنة المختصة بتظلمات التخطيط العمراني على تعديل وصف قطعة الأرض"ملك المواطنة" بقرية بليفيا من مقترح مجمع مدارس إلى سكني،بجانب الموافقة على الطلب المقدم من أحد المواطنين بشأن ترحيل محور الشارع محل الطلب المعتمد بالمخطط التفصيلي لقرية اهناسيا الخضراء بنفس العرض المعتمد له (6متر) من ظهر المباني القائمة ليكون من مناصفة بين الملكيات ،وكذا الموافقةعلى ترحيل شارع 225 بمنطقة الأزهري من موقعه المعتمد بالمخطط التفصيلي إلى موقعه الحالي بالطبيعة حتى شارع 226 المعتمد بالمخطط على أن يكون بكامل عرضه المعتمد 10متر طبقا للعرض المعتمد به بالمخطط التفصيلي . 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 20 ألفا و379طنا و537كجم،وذلك منذ بداية موسم التوريد"15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الثلاثاء"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة

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