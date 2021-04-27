تنفيذي بني سويف يوافق على تعديل قرار تخصيص بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنشأة الحاج ، وتخصيص "وحدة اجتماعية" بجمعية بني بخيت

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تعديل قرار تخصيص مساحة 2 فدان بقرية منشأة الحاج باهناسيا،والذي صدر بغرض إنشاء مدرسة ثانوي عام وأخرى فنية،ليصبح قرار التخصيص" بعد تعديله" لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بدلاً من المدرسة الفنية نظراً لصغر المدخل وعدم ملائمة المساحة لإقامة مدرسة فنية،وكذا الموافقة على تخصيص وحدة اجتماعية "مكتب "داخل جمعية بني بخيت الزراعية "مقابل إيجار شهري" وذلك لتقديم الخدمات الاجتماعية لأهالي قرية بني بخيت مركز بني سويف .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان، عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة،حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021 .

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 20 ألفا و379طنا و537كجم،وذلك منذ بداية موسم التوريد"15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الثلاثاء".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة