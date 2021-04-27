لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا.. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد عددًا من المستشفيات

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برفقة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان، عدد من مستشفيات الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على كفاءة العمل والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من "كوفيد-١٩".

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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وخلال الجولة، تفقدت عازر مستشفيات، صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة، لمتابعة أعمال التطوير، وللاطمئنان على رفع كفاءة شبكة الغازات والاكسجين، وزيادة اعداد الأسرة بقسم العناية المركزة، والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السكندري في ظل هذه الجائحة.

كما تفقدت عازر؛ مستشفى فوزي معاذ لطب الاطفال بكوم الشقافة، حيث تفقدت أقسام وأدوار المستشفى، والعناية المركزة الخاصة بالأطفال المبتسرين، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ووجهت عازر الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة كورونا.