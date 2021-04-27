على جمعة: عبدالله بن عمرو بن العاص قرأ القرآن الكريم بالسريانية وكان ملازماً للرسول

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو كبار هيئة العلماء، إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، هو الشخص العابد الذى لزم النبى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته فتلقى عنه الأحاديث النبوية وكان يكتبها في صحيفة له سماها الصحيفة الصادقة، كما أذن له النبى أن يدون كل ما سمعه من أحاديث في هذه الصحيفة.

وأضاف “جمعة”، في تصريحات لبرنامج مصر أرض الصالحين، المذاع على القناة الأولى، أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حفظ القرآن كله وتعلم اللغة السريانية وقرأ بها القرآن، كما أنه علم من الحديث الكثير بحكم أنه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان غزير العلم، كما أنه كان عابدا من عباد الله القلائل ، كما أنه صاحب همة عالية ومحب للعلم من بداياته لنهايته، حيث إنه محب للعلم في المنهجية ومحب للعلم فى ذاته ومحب للعلم في فروعه وجزئياته.