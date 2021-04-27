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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صرف مكافأة 750 جنيها لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة عيد الفطر

مجلس جامعة الزقازيق
مجلس جامعة الزقازيق

ترأس الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم اجتماع مجلس الجامعة  الدوري رقم 540 بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة ، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف علي قطاع الدراسات العليا والبحوث.                                                   

هنأ مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقاده القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان وعيد تحرير سيناء ، كما هنأ الشعب المصرى بشهر رمضان الكريم، و الأخوه الأقباط بعيد القيامه المجيد ، كما هنأ  الدكتورة ناديه محمد طه بمناسبة  صدور القرار الجمهوري بتوليها عميدة كلية التمريض.

 

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وخلال الاجتماع ثمن رئيس الجامعة ، جهود  أساتذة الجامعة الحاصلين علي جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام  2020  ، معربًا عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتفوق لأبناء الجامعة في المجالات كافة مؤكدا على ضرورة العمل الجاد والمثابرة من أجل تحقيق مكانة مرموقة للجامعة بين الجامعات الإقليمية و العالمية .                    

وفي كلمتة اكد وزير القوي العاملة  أن سوق العمل الليبي سيصبح خلال الأشهر المقبلة، الأكثر جذباً للعمالة المصرية الماهرة ،وأنه سيتم  البدء في تنفيذ تفعيل بنود اتفاقية اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين المصري والليبي ، خلال النصف الثاني من عام  2021 وهو ما أسفرت عنه زيارة الوفد المصري لدوله ليبيا الشقيقة برئاسة  د. مصطفي مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء ، وعدد كبير من الوزراء ،خلال الأسبوع الماضي .

وأشار وزير القوي العاملة أن الكثير من شركات المقاولات المصرية قد حصلت علي اتفاقيات وعقود من دولة الجوار ليبيا الشقيقة وذلك لأعاده أعمارها ، موضحا أنه سيتم  البدء في ضخ العمالة المصرية في كل الأنشطة الاقتصادية ، وخاصة أنشطة المقاولات والإعمار، والتشييد والبناء، للسفر رسماً وبعقود عمل تشرف عليها وزارة القوى العاملة .

 

وأضاف سعفان أنه  في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات  تستهدف تدريب  أبنائنا علي وظائف البرمجة والاتصالات لعدد 200 متدرب علي مستوي 27 محافظه من  أوائل الخريجين بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات  للأعوام 2018 -2019-2020، لتأهيل كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل ،والتنمية المستدامة 2030 .

 

وفي كلمته اكد شعلان أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير  المستشفيات الجامعية ، وأن التطوير والتحديث الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية بجامعه الزقازيق يتم تنفيذه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مستشفى العاشر من رمضان والطوارىء ، حيث تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ، حتي يكونا صرحًا طبيًا كبيرًا يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق ،من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضي تحت اشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، وذلك في إطار حرص الجامعة علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والإرتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

وخلال الاجتماع نوه رئيس الجامعة الي رفع حاله الطؤارى  في مستشفيات جامعه الزقازيق لاستقبال حالات مرضي  جائحة فيروس كورونا .

 

وقرر مجلس جامعة الزقازيق إلغاء كل الشروط المقيده لإشتراك شباب أعضاء هيئة التدريس فى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه مثل شرط الأقدمية فى درجه مدرس سنه للإشراف علي الماجستير وثلاث سنوات في الإشراف علي الدكتوراة، وأقر مجلس الجامعة أيضاً فتح عدد الرسائل التى يسمح لعضو هيئة التدريس فى الإشراف عليها بحد أقصى ١٥ رسالة بغض النظر عن الدرجة العلمية ما بين ماجستير ودكتوراه ، وذلك للاستفاده من كفاءة شباب الباحثين حيث تولي الجامعة اهتماماً كبيراً بقطاع الدراسات العليا و البحث العلمي، الذى ساعد على دخول الجامعة في التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة .

 

 وخلال  الاجتماع قرر الدكتور عثمان شعلان،  صرف مكافأة قدرها 750 جنيه لجميع العاملين داخل الجهاز الإداري بالجامعة من العاملين الدائمين ، والمنتدبين، والمؤقتين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس ،العاملين بالوحدات المعاونة من أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال السياسي والعاملين بنظام اليومية والتربية العسكرية والمعينين علي الصناديق الخاصة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

 

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات ، بضرورة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين ،والتشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 ،وذلك بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،موكدا  إن الجامعة تضع علي رأس أولوياتها التطور المستمر للكليات  والتعقيم المستمر.

 

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بأن الفرق الطبية بالمركز الطبي بأبو حماد، قامت بتطعيم ثان سيدة غير مصرية، من دولة بريطانيا، والتي تدعي "باربرا"، بلقاح كورونا البريطاني "أسترازينكا"، وتم قياس العلامات الحيوية لها، والتأكد من عدم وجود أي موانع للتطعيم، جاء ذلك بعد تطعيم سيدة صينية أول أمس بلقاح كورونا الصيني، من داخل مركز طب الأسرة بأكياد البحرية بفاقوس.

 

كما تم أيضاً تطعيم مواطن سعودي الجنسية والذي يدعي بريك بن عبدالله، بلقاح كورونا بالمركز الطبي بأبو حماد، وأشادت السيدة البريطانية والمواطن السعودي بأداء عمل الفرق بالمركز الطبي، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة من الفرق الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمركز، والذي تم تخصيصه ضمن المراكز الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والبالغ عددهم حتي الآن ١٧ مركز، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، مضيفاً بأن مراكز التطعيم بالمحافظة هي "مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية بفاقوس، والمركز الطبي بأبو حماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبو كبير، ومركز طب الأسرة ببرين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية"، مشيراً إلي أنه جاري فتح ٧ مراكز أخري للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز موزعة علي مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا علي المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

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