البنتاجون: ندافع عن أي اعتداءات على قواتنا المنسحبة من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن الأراضي السعودية لا تزال تتعرض لهجمات من قبل مليشيات الحوثي.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أضافت الوزارة أنها لا تستبعد تعرض قواتها المنسحبة من أفغانستان لاعتداءات، مؤكدة أنها لديها قدرات الدفاع عنها.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” جون كيربي، أكد أمس الإثنين، أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال “كيربي”، خلال مؤتمر صحفي، "نحن ملتزمون بدعم أفغانستان وتقديم المشورة لأجهزتها الأمنية بعد سحب قواتنا".

وفي وقت سابق، أعلن سكوت ميلر، الذي يقود القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية استنادًا إلى أن هذه الحرب الطويلة لم تعد من الأولويات الأمريكية.

وأضاف ميلر، والذي يقود منذ عام 2018 القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية".