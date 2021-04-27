العثور على جثمان رجل مسن داخل مزرعة مانجو فى الإسماعيلية

عثر أهالي عزبة المنشار التابعة بمنطقة الكيلو 7 بمحافظة الإسماعيلية، علي رجل مسن مقتولا وملقى علي وجهة في الزراعات، ومجهول الهوية.

تم إخطار مركز شرطة مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم هشام، رئيس المباحث وانتقل لمكان العثور علي الجثمان.

أخطرت النيابة العامة التى عاينت الجثمان، وتبين أن المتوفى لقى مصرعه نتيجة إصابته فى الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي القصاصين المركزى، وتم تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وتعرفت أسرته علي الجثمان، وتم إجراء تحليل الـ dna، للجثمان وشقيقه، للتأكد من الجثة بسبب عدم وضوح معالم الوجه، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان.



تلقي اللواء ياسر نشآت، ‏مساعد وزير الداخلية للأمن الإسماعيلية، اخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بالعثور على جثمان رجل مسن يدعى عباس محمد إبراهيم 55 عامًا، عطار، مقيم شبرا الخيمة بالقليوبية، وتم إخطار النيابة العامة التى عاينت الجثمان، وأمرت بدفن الجثمان بعد تشريحها ومعرفة سبب الوفاة، و تعرف أسرته عليه.



وكشفت التحريات التى أشرف عليها المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، والنقباء كامل قمحاوي والسيد نصرالله وملهم محمد معاونى مباحث مركز الإسماعيلية، أن الوفاة نتيجة قيام أحد الأشخاص بطعن المجنى عليه فى الرأس، وتم ارتكاب الواقعة بمنطقة الكيلو 7 بالإسماعيلية، نتيجة لخلافات حول شراء آثار، وجارى كشف لغز العثور علي الجثمان بالإستماع إلى أقارب المجني عليه وشهود العيان، ويكثف رجال المباحث الجنائية من تحرياتهم حول الواقعة.

