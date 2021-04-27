تموين الإسكندرية: حملات مكبرة على أسواق الأسماك المملحة استعدادا لأعياد الربيع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، وخاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة بأسواق الميدان والمنشية والجمرك وغرب والعطارين ولفحص الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار.

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وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة او منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر او بدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وارسال رسالة طمأنينة للمواطنين ان أجهزة الدولة بجانب المواطن بالأسواق وفى جميع المناسبات .



أسفرت الحملات عن رصد المخالفات التالية تحرير محضر عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة لأحد محلات بيع الأسماك الشهيرة لحيازته ٣٢ كرتونة زنة الكرتونة ٢٣ كجم بإجمالي ٧٣٦كجم اسماك هارنج المخصصة لصناعة الرنجة.



كما أسفرت عن تحرير محضر غش تجاري لحيازة عبوات سمك قطع فيليه مملحة غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على كمية ٢٦٠ عبوة، وتحرير محضر عدم وجود بيانات على عبوات أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة وبطارخ قطع فيليه لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على عدد ٣١ عبوة.



كما تم سحب عينات رنجة مغلفة وعينات بطارخ مغلفة وجاري إرسالها للمعامل لتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.



كذلك تم المرور على العديد من المخابز البلدية لمتابعة أعمالها والتفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواقيت عمل المخابز خلال شهر رمضان.



يأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

