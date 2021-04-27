شوقي علام : إذا رأى الطبيب أن المرأة الحامل عليها أن تفطر فلا بد أن تستجيب..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه إذا رأى الطبيب أن المرأة الحامل عليها أن تفطر فلا بد أن تستجيب للحفاظ على جنينها ونفسها.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام للإعلامي حمدي رزق عبر فضائية صدى البلد أنه ينبغي علينا أن نشكر الزوجة على ما تقوم به من جهد من أجل تلبية احتياجات الزوج والأبناء والأسرة .

وتابع مفتي الديار المصرية أنه نقدر دور المرأة في أداء واجباتها المنزلية وهو نبل منها.

وأشار علام إلى أن المرأة المصرية معطاءة مؤكدا أن أجر المرأة والثواب الحقيقي على الله سبحانه وتعالى.