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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشادة قارية باستعدادات مصر لإنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا

إشادة قارية باستعدادات
إشادة قارية باستعدادات مصر لإنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الوزارة إحدى مشروعاتها الرياضية الكبرى في إفريقيا لإنشاء مراكز رياضية وشبابية مصرية بدايةً من دولة تنزانيا، بالتعاون مع شركة (I FRENDS SPORT)، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي، بحضور السفير أحمد مصطفي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، عمرو مصطفي كامل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

 

ومن جانبه، أشاد السفير أحمد مصطفي بجهود وزارة الشباب والرياضة الهادفة نحو التعمق في الدول الافريقية وانشاء منشآت شبابية ورياضية مختلفة، مما يعزز ثقافة التقارب والتواصل بين مصر والشعوب الافريقية وبالأخص شباب القارة السمراء، مؤكداً ان هذه البداية من تنزانيا ستكون نواه لانطلاقة واسعة في المجال الرياضي والشبابي المصري والأفريقي.
 

وخلال كلمته، تحدث عمرو مصطفي كامل رئيس مجلس إدارة شركة "أي فريندس سبورت" أن الشركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية قامت بدراسة إنشاء المراكز الرياضية وأكاديميات كرة قدم بالقارة السمراء بعد زيارة العديد من الدول الافريقية، مشيراً ألي أن المرحلة الأولي من المشروع تبدأ بشرق القارة، مؤكداً ان الغرض من إنشاء المراكز هو تعزيز الوجود المصري بأفريقيا كقوى ناعمة باعتبار تنزانيا أحد اهم الدول الافريقية، والاستثمار في المجال الرياضي من حيث عمل اكاديميات رياضية لها عوائد مالية، وكذا بيع المنتجات الخاصة بمصنع النجيل الصناعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة .  


وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة "أي فريندس سبورت" إلي مكونات المركز الرياضي المصري المتكامل المزمع انشائه والذي يحتوي على " ملاعب كرة قدم تدريب وقانونية، ملعب متعدد لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، حمام سباحة أوليمبي، ملعب تنس، مركز لياقة بدنية لجميع الألعاب، ترال لألعاب القوى، مركز طب رياضي وعلاج طبيعي لإصابات الرياضيين وغير الرياضيين، معهد دراسات وتدريب وتأهيل المدربين الوطنيين من الكوادر الرياضية، معرض لبيع المنتجات المصرية، عيادات طبية، مبنى ادارى، مناطق خضراء وجلسات للأعضاء وممرات انتر لوك".  
 

وخلال المؤتمر الصحفي تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "أي فريندس سبورت"، حيث قام بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، وعمرو مصطفي كامل ممثلاً عن الشركة المنفذة.

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