تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك.. وتعليمات خاصة لجابر وعبد العزيز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات الترفيهية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت فقرة التدريبات الترفيهية، تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ولعب الكرة باليد، والتركيز على سرعة رد فعل اللاعبين والضغط على المنافس في وضع الحركة والثبات.

وخضع اللاعبون لمجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي ، تحت إشراف فيرناندو مسئول الأحمال بالجهاز الفني، بدأت بسباق سرعات، ثم فقرة أخرى خاصة بالتحكم فى الكرة.

وشارك اللاعبون في تقسيمة قوية في جزء من الملعب تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين الفريقين، حيث تألق العديد من اللاعبين أبرزهم مروان حمدي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر.

وفي سياق متصل عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق جلسة سريعة مع إسلام جابر ومحمود عبد العزيز لاعبي الفريق على هامش التدريبات لمنحهما بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.