عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق وجماهير النادي الاهلي مساء اليوم الثلاثاء لـ استاد الاسكندرية لمتابعه مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ١٥ ببطولة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”

 

ويحتل الأهلي وصافة الدوري الممتاز،برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

 

وتحدث بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو قبل انطلاق مران الفريق الختامي أمس، الإثنين.

txt

تدريبات تأهيلية لـ لاعبي الزمالك الأساسيين في مباراة البنك الأهلي

ويغيب عن الأهلي في تلك المباراة كل من محمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وجونيور اجاي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة ثم المغربي بدر بانون الذي يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية ويحتاج إلى أسبوع أخر للعودة للتدريبات وهناك محاولات لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر لها 10 مايو المقبل.

 

وسيعود لقائمة الأهلي كل من  ياسر إبراهيم بعد غيابهم بسبب الإصابات والإجهاد وربما يدخل القائمة محمود متولي خاصة انه جاهز للمشاركة ولكن الجهاز الفني يرى ضرورة منحه الفرصة بشكل تدريجي وفي مباريات ليست حماسية.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة - سعد سمير - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - ناصر ماهر - أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن.

 

الأهلى الزمالك موسيمانى مباراة الأهلي والمصري الدوري الممتاز النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يخطط لإغلاق معتقل جوانتانامو

شاهد.. صاحب شفرة نصر أكتوبر أحمد إدريس ينفي خبر وفاته

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

تضعف الذاكرة.. دراسة تحذر من كثرة التقاط الصور التذكارية.. تفاصيل

بعد دخول سفينة عسكرية للبحر الأسود.. روسيا تحذر أمريكا من تجاوز الخطوط الحمراء

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

نقابة الأطباء ووزيرة الصحة.. خناقة على ضحايا كورونا من العاملين بالمهنة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

فنانة سعودية .. تعرف على ضحية رامز عقله طار الليلة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

الصحة تحذر من شائعات السوشيال ميديا وتؤكد توفر أماكن في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ