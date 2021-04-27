الرئيس الأمريكي يخطط لإغلاق معتقل جوانتانامو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط لإغلاق معتقل جوانتانامو الشهير.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن “بايدن يخطط لإغلاق معتقل غوانتانامو وسنسعى لمحاكمة المعتقلين هناك في الداخل الأمريكي".

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية” أن الإدارة الأمريكية ستقوم بحلول يونيو المقبل بمراجعة انتشار القوات الأمريكية في العالم.

وتابع: “لا نستبعد تعرّض قواتنا المنسحبة من أفغانستان لاعتداءات ولدينا قدرات الدفاع عنها”.

وفي وقت سابق، أعلن سكوت ميلر، الذي يقود القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية استنادًا إلى أن هذه الحرب الطويلة لم تعد من الأولويات الأمريكية.

وأضاف ميلر، الذي يقود منذ عام 2018 القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية".