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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة نامونجو فى الكونفيدرالية

أروابارينا
أروابارينا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نامونجو التنزاني المحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة بيراميدز المختارة ١٨ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي

تعليق أروابارينا 

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة نامونجو في آخر لقاءات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، مهمة للغاية على الرغم من أنها آخر لقاءات دور المجموعات ونتيجتها لن تؤثر على الإطلاق على تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من البطولة.
وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن مواجهة نامونجو ليست سهلة على الإطلاق ولديه حسابات بإشراك بعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من الوقت في المباريات ولابد من أخذ اللقاء على محمل الجدية واللعب من أجل الفوز.

وأشار إلى أن الموسم الحالي مختلف تماما في ظل توالي اللقاءات بالدوري والكونفدرالية والكأس، والجميع جاهز ولدينا فرصة لإشراك أغلب اللاعبين وعمل استشفاء للمصابين بسبب توالي المباريات والتأهل يعني التجهيز للمرحلة المقبلة، ولدينا كل ٣ أيام مباراة ولابد من تجهيز الكل والوقوف على عناصر القوة والضعف والعمل على علاج النقاط السلبية.

وأوضح المدير الفني أنه يتابع الفرق الأخرى في مباريات الكونفدرالية، وأهم شيء التركيز وإعطاء أهمية كبيرة لمباراة الغد المهمة للغاية والتي لابد من الفوز بها لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، ومثل هذه اللقاءات تمنح اللاعبين الخبرة والثقة ولابد من التعامل معها بالشكل المثالي.

مباراة مهمة

وقال عمر جابر لاعب بيراميدز، إن فريقه جاهز للقاء نامونجو في آخر مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية موضحا أنها مباراة مهمة رغم التأهل للدور ربع النهائي، مشددا على أن اللقاءات المتتالية مهمة وفرصة للمدرب انه يمنح الفرصة للاعبين وتجهيز الجميع

وشدد على أن الفوز والانتصار مهم للغاية لأنه يأتي بانتصار آخر في الفترة المقبلة وهذا شيء مهم للغاية خاصة في ظل توالي المباريات في تلك المرحلة محليا وقاريا.

وأكد عمر جابر على أن التأهل المبكر للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية مهم جدا لإراحة العناصر التي تشارك باستمرار ومنح الفرصة لمن لا يشارك كثيرا ويعطي المدير الفني فرصة للتدوير خاصة وأن الفريق مرتبط بمباراة مهمة جدا ومواجهة الزمالك في الدوري والتي تقام الأسبوع المقبل والفريق يطمح للفوز بكل مبارياته ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية.

بيراميدز نامونجو التنزاني استاد الدفاع الجوى الكونفدرالية الكونفدرالية الإفريقية أحمد الشناوي أروابارينا

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