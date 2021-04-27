رئيس مدينة كلابشة يتابع أعمال شفط المياه بمنطقة العمارات

قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة كلابشة شمال أسوان، اليوم الثلاثاء أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وشفط المياه المتراكمة وتأهيل منطقة عمارات المدينة بعد ورود شكاوى من الأهالي إنتشار القمامة بهذه المنطقة .

كما تفقد العميد عبد الرحمن عامر مدرسة كلابشة الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تأدية فترة الامتحانات.

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وقال العميد عبد الرحمن عامر بأن هناك جولات يومية مفاجئة لعدد من المواقع بنطاق المدينة للاطمئنان على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بجانب تلبية رغبات واحتياجات المواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة، بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتضم مدينة كلابشة مشروع إسكان البيت الريفي الذي يعد تحفة معمارية على الطراز النوبي القديم ويقع علي مساحة 90 أف متر مربع ويضم مشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة 300 وحدة من وحدات المنازل الريفية، ومساحة المنزل 150 متر مقسم الي نصفين 70 متر شقة و80 متر حوش سماوى.

وبدأ الحجز في مشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة سنة 2006 وتم الانتهاء من مشروع إسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة وتسليم العقود للحاجزين في سنة 2021، كما قدم العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة العديد من التسهيلات في الإجراءات.

هذا وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا ، وخور أبو سبرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى باعتبارها من القرى الأكثر إحتياجاً .

وقد أعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار ، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي واجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة " .