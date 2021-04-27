مركز مكافحة الأوبئة بأمريكا يصدر أوامر جديدة حول ارتداء الكمامات

عودة للحياة الطبيعية

قررت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، التخفيف من إرشاداتها بشأن ارتداء الكمامات.

ووفقًا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، قالت المراكز إن الأمريكيين الذين تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا، لا يحتاجون إلى تغطية وجوههم وارتداء الكمامات بعد الآن، إلا إذا كانوا وسط حشد كبير من الناس.

وأضافت المراكز أنه يمكن تجمع المواطنين داخل الأماكن المغلقة إذا كان كل الحضور ممن تلقوا لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن عدم ارتداء الكمامات يتاح أيضًا لمن لم يحصل على لقاح كورونا، وذلك في حال الخروج من المنزل فقط، إلا في بعض الحالات.

وخلال العام الماضي، كان مركز السيطرة على الأمراض ينصح الأمريكيين بارتداء الكمامات في الهواء الطلق إذا كانوا على بعد 6 أقدام من بعضهم البعض.

ويأتي التجديد الأخير نظرًا لحصول أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، وأكثر من ثلثهم تم تطعيمهم بالكامل.

ورحب الدكتور مايك ساج، خبير الأمراض المعدية في جامعة ألاباما، بالتوجيه الجديد قائلا: "إنها عودة الحرية".