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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء


تحتفل مصر بعيد تحرير سيناء بتنفيذ المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء
ووجه الرئيس  عبدالفتاح السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضي المستهدفة في سيناء، واستكشاف أفضل الأنشطة الزراعية، وتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة القصوى من المياه بشكل اقتصادي، لإقامة المشروع القومي للزراعة المتكاملة في تلك المنطقة، وذلك بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك حصر ودراسة البيانات الخاصة بالرفع المساحي وطبيعة التربة، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز الذي تم بالفعل في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق.

كما تقوم وزارة الموارد المائية بتوفير المياة الازمة للمشروع، بما فيها مسارات مياه الري في مناطق الزراعة المستهدفة، وأيضاً جهود الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حالياً.
المشروعات الزراعية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية خير دليل علي أن سيناء في القلب، وأن تدفق المياه في ترعة الشيخ جابر لتصل لأول مرة إلي قرى بالوظة ورمانة في بئر العبد لزراعة 10 آلاف فدان انجاز كبير لأهالي بئر العبد الذين عانوا كثيرا من الإهمال والإرهاب.

تدعيما لسياسة مصر الزراعية بزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي إلى جانب إعادة توزيع وتوطين السكان بصحراء مصر وكذلك ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي واستغلال الطاقات البشرية للشباب في أغراض التنمية الشاملة.

وهذا المشروع بمثابة أحد الدعائم الرئيسة لتغطية متطلبات التنمية في سيناء، وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء ( ترعة الشيخ جابر الصباح )، وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي متكامل وتعتمد ترعة السلام على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد خلطها بمياه النيل بنسبة (1:1) وروعي في التخطيط العمراني للمشروع إنشاء 7 قري مركزية و26 قرية فرعية، وتبلغ مساحة القرية الفرعية حوالي 135 فدانا والقرية المركزية حوالي 200 فدان.

إن وصول مياه ترعة الشيخ جابر الصباح إلى محطة بئر العبد، ضمن مشروع وصول ترعة السلام لمناطق بئر العبد في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن المشروع القومي لتنمية شمال سيناء، وتشغيل مأخذي الري الثالث والرابع بترعة السلام لري زمام عشرة آلاف فدان بمنطقة بالوظة ورمانة، وذلك تمهيدا لوصول المياه إلى منطقة مدينة بئر العبد. انجاز كبيروان ضخ المياه في أجزاء من مسار ترعة السلام بمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء. يؤكد اصرار الدولة المصرية علي الاستمرار في تنمية سيناء.

وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء وذلك باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التي تولت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الموارد المائية والري تنفيذ البنية التحتية والمياة للمحاصيل الزراعية بشمال سيناء، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع بنسبة مئوية تصل إلى ٨٠٪؜، وان تنمية سيناء زراعيا وصناعيا وعمرانيا يوفر الاف فرص العمل ويقضي علي البطالة والإرهاب.
 

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