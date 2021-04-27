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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14.. تعرف على مواعيد وقنوات الحلقة الجديدة

مني زكي
مني زكي

يعُرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي، خلال شهر رمضان الحالي، في مصر حصريا على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا.

 

بينما خارج مصر يُعرض مسلسل "لعبة نيوتن" على قناة "دبي" الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل في الإمارات.

 

شهدت الحلقة 14 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث منها ، قيام حازم “ محمد ممدوح ” ، باتهام زوجته هنا “ منى زكى ” بالزنا والفجور ، بعد أن علم بنسب ابنهما الى مؤنس “ محمد فراج”. 

 

أما حازم فقد حاول ان يراود أمينة “ عائشة بن أحمد ” ،  عن نفسها الا انها رفضت ، مما جلعه تعتذر لها . 

 

 

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أحداث الحلقة السابقة : 

 

 

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لعبة نيوتن الحلقة 13.. منى زكي تنسب ابنها لـ محمد فراج

 

شهدت الحلقة 13 من مسلسل لعبة نيوتن والذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى العديد من الأحداث ، حيث جاء التقرير الخاص بالحالة النفسية لـ هنا “ منى زكى ” ، ليس في صالحها ، مما دفع المحامى الخاص بها للبحث عن حل آخر. 

 

 

 

واقترحت هنا “ منى زكى ” على المحامي أن يتم كتابة الطفل باسم أب آخر حتى يحصل على حضانته ، وجد وافق على ذلك ، حيث كانت تنوى ان يتم كتابة الطفل باسم زياد “ ادم الشرقاوى ” .

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

 

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

محمد ممدوح منى زكى عائشة بن احمد الفنانة منى زكي مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14

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